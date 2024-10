Horner wijst naar financiële aspect bij leegloop

Het team van Red Bull Racing heeft in de afgelopen maanden afscheid genomen van meerdere belangrijke namen. De leegloop is niet vreemd, aangezien er vaak interesse is voor het personeel van een topteam. Volgens Christian Horner speelt er echter nog iets mee.

Red Bull moet afscheid gaan nemen van Adrian Newey, Jonathan Wheatley en Will Courtenay. De drie kopstukken vertrekken naar andere teams. Het is een opvallende leegloop, maar dat is niet heel vreemd. Er wordt immers wel vaker getrokken aan personeel van een topteam. Maar wat hier ook meespeelt, is het financiële aspect. Helmut Marko liet al meerdere keren weten ze niet zulke hoge salarissen kunnen bieden als de concurrentie. De drie duurste werknemers vallen niet binnen de budgetcap, maar toch kan Red Bull dus geen grote bedragen bieden.

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner wijst nu naar dit aspect. De Brit doet er nog geheimzinnig over en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Je kunt je geen superhelden veroorloven. Je moet kijken of je waar voor je geld krijgt en dat dwingt je om moeilijke beslissingen te nemen. Jonathan was een heel goede sportieve directeur, maar hij kostte ons veel geld. Toen hij de kans kreeg om naar Audi te gaan, was het: 'Weet je wat? Ik denk dat je daarvoor moet gaan vanwege de waarop de budgetregels zijn. We zijn beperkt in wat we hier voor je kunnen doen.' Dus als je de kans hebt om jezelf verder te ontwikkelen en aanzienlijk meer geld te verdienen, ga er dan voor."