Het team van Red Bull Racing nam vorige week een ingrijpende beslissing. Ze besloten Liam Lawson terug te zetten naar Racing Bulls, en hem te vervangen door Yuki Tsunoda. Christian Horner neemt de verantwoordelijkheid, en stelt dat ze te veel van Lawson hebben gevraagd.

Red Bull nam het besluit om Lawson al na twee races terug te zetten naar Racing Bulls. Het was een pijnlijke degradatie voor Lawson, maar bij Red Bull vonden ze het de juiste beslissing. Er werd gesteld dat ze hem simpelweg te vroeg de kans hadden gegeven bij het topteam. Lawson blijft dan ook gewoon onderdeel van de Red Bull-familie, hij rijdt alleen niet meer voor het grote Red Bull Racing.

Verschrikkelijk

Red Bull-teambaas Christian Horner begrijpt de teleurstelling van Lawson. Hij neemt alle verantwoordelijkheid voor deze zaak, en stelt dat Lawson te vroeg de kans hebben gegeven: "Natuurlijk is het verschrikkelijk, want je pakt iemands dromen en ambities af. Soms moet je echter wreed zijn om aardig te kunnen zijn, en ik denk dat dit in dit geval niet het einde is voor Liam. Ik was heel erg duidelijk voor hem, het is een soort sample van twee races. Ik denk dat we te vroeg te veel van hem hebben gevraagd."

Situatie accepteren

Horner steekt de hand volledig in eigen boezem. De Britse teambaas neemt Lawson dan ook helemaal niets kwalijk na zijn tegenvallende races: "We moeten het accepteren, ik denk dat we te vroeg te veel van hem hebben gevraagd. En dit is voor hem een moment om dat talent, waarvan we weten dat hij dat heeft, te koesteren bij Racing Bulls. Wij geven Yuki nu de kans en we proberen gebruik te maken van de ervaring die hij heeft."

Problemen oplossen

Horner geeft ook toe dat Red Bull de zaken beter moet aanpakken. De Britse teambaas hoopt dat Lawson daarbij kan helpen: "We hebben ook werk te doen met de auto. We moeten de auto verbeteren. We moeten gebruikmaken van de ervaring die Yuki heeft. In de tussentijd moet Lawson zichzelf gaan herstellen bij Racing Bulls, in een omgeving die hij goed kent en waar waarschijnlijk minder druk is dan bij Red Bull."