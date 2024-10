Bottas staat open voor avontuur in Australische klasse

Valtteri Bottas maakt er geen geheim van dat hij dol is op het land Australië. De Finse Sauber-coureur is er ontzettend populair, en de liefde lijkt dus wederzijds te zijn. Bottas geeft aan dat hij het ook wel ziet zitten om te racen in de grootste raceklasse van Australië.

De Australische Supercars zijn zeer populair. De klasse trekt veel bekijks en heeft een redelijk sterk startveld met vooral lokale coureurs. Toch is er vanuit de Formule 1 ook veel interesse. In de afgelopen jaren mochten meerdere Formule 1-coureurs een rondje rijden in een Supercar, en recent gaf één van de kopstukken van de klasse aan dat de deur voor Daniel Ricciardo altijd openstaat.

Ook Sauber-coureur en Australië-fan Valtteri Bottas heeft interesse in de klasse. De Fin zou graag een race in de Supercars-klasse rijden. Bottas krijgt van Speedcafe de vraag of hij openstaat voor een wildcard voor een Supercar-race: "Jazeker, als het past in mijn kalender. Ik ben nu natuurlijk nog actief in de Formule 1, dus het is enorm lastig aangezien we bijna elk weekend een race hebben." Bottas wijst naar sponsorzaken, maar sluit af met een heldere boodschap: "Laten we het afwachten. Maar uiteindelijk zullen jullie me zien racen in de Supercars, daar twijfel ik niet aan."