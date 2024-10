Vowles dankt Wolff: "Hij was een mentor voor me"

James Vowles is sinds begin 2023 de teambaas van Williams. Hij wil het team terugbrengen naar de top, en hij heeft al een aantal ingrijpende beslissingen genomen. Vowles moest wel wennen, want het verschil met zijn vorige werkgever Mercedes is heel groot.

Vowles was jarenlang één van de belangrijkste mensen binnen het team van Mercedes. Hij werkte nauw samen met teambaas Toto Wolff, maar begin 2023 ging hij op eigen benen staan. Hij volgde Jost Capito op als teambaas van Williams, en daar stond hij voor een enorme uitdaging. Williams heeft een aantal uitdagende seizoenen achter de rug, en onder leiding van Vowles willen ze terugkeren aan de top.

Wolff

Vowles heeft het idee dat hij goed voorbereid was op deze job. Hij kijkt terug op zijn eerste anderhalf jaar bij Williams in de podcast Beyond the Grid: "Ik had het geluk dat ik naast Toto Wolff kon werken bij Mercedes. Hij nam me echt onder zijn vleugels en hij was een mentor voor me. Hij liet me alles positieve elementen en ook de moeilijke elementen zien. Het gaf me moed om deze uitdaging aan te gaan. Het was niet verrassend, maar de grootte van de uitdaging was dat wel."

Probleem

Voor Vowles was het wel eventjes wennen om van titelkandidaat Mercedes naar achterblijver Williams over te stappen. Hij stelt echter dat hij zich geen zorgen maakte: "Het probleem is heel anders dan bij Mercedes en het is vooral van een andere grootte. Bij Mercedes gaat het meer om het finetunen van bepaalde zaken, terwijl je hier echt met de schop de grond in moet en je terug moet naar het fundament. Het gaat dus om totaal andere problemen."