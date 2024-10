Colapinto wijst cruciale factor aan voor succes: "Hij helpt me enorm"

Franco Colapinto heeft sinds zijn Formule 1-debuut in Monza een geweldige indruk gemaakt. De Argentijn zit dicht op de tijden van teamgenoot Alexander Albon en heeft zelfs al vier punten gescoord in FW46. Dit heeft hij naar eigen zeggen vooral te danken aan zijn team en zijn race-engineer.

Williams-junior en Formule 2-coureur Franco Colapinto werd na de Grand Prix van Nederland de verrassende vervanger van Logan Sargeant. De Amerikaan was in de natte derde training op Zandvoort voor de zoveelste keer in 2024 gecrasht door een eigen fout, waarna Williams besloot om Sargeant uit het team te zetten en te vervangen door Colapinto. De Argentijn was - zoals gezegd- een verrassende vervanger van Sargeant. Hij was bezig aan een redelijk Formule 2-seizoen, maar kon verder geen geweldige resultaten overleggen in de andere opstapklasse. Hij had echter veel indruk gemaakt op Williams-teambaas James Vowles in de Asian Le Mans Series en tijdens een F1-test op Silverstone, waardoor de keuze van het team uit Grove snel gemaakt was.

En deze beslissing lijkt vooralsnog de juiste, want de man uit Pilar maakte tijdens zijn eerste drie Grands Prix meteen veel indruk. Hij zicht dicht op de tijden van zijn ervaren teamgenoot Alexander Albon en pakte in Bakoe direct vier belangrijke punten voor het team van Williams. Dat hij meteen kon presteren, komt volgens hem vooral door de hulp van zijn team. "Tot 27 augustus reed ik nog gewoon in de Formule 2 rond", begint de Williams-rijder zijn verhaal tegenover Motorsport.com. "Dit is natuurlijk een enorme stap omhoog, maar het is voor mij vooral een droom die uitkomt en een kans waar ik enorm van geniet. Ik weet zelf ook wel dat het nog moeilijk kan worden, maar het team doet er alles aan om mij zo snel mogelijk door het hele leerproces heen te krijgen."

Hulp van race-engineer

Hij wijst ook naar zijn race-engineer Gaetan Jego, die volgens Colapinto ook een cruciale rol speelt in zijn uitstekende prestaties. "Ik ben erg blij met mijn race-engineer. Er zijn veel dingen waar je mee bezig moet zijn in de Formule 1 en juist de details zijn lastig. Hij helpt me enorm om alle dingen onder de knie te krijgen. Natuurlijk is dit nog maar het begin en raken we steeds beter op elkaar ingespeeld, maar het is een gezonde werkrelatie tot nu toe. Hij is met alle details bezig en precies dat heb ik nu nodig. Ik heb iemand nodig die me constant helpt met alle dingen waar ik nog weinig ervaring mee heb. In dat opzicht voel ik me erg goed bij dit team", besluit de 21-jarige rijder.