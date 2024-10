Marko snapt Audi niet: "Onbegrijpelijk als Bottas de kans krijgt"

Voor 2025 zijn er nog maar twee stoeltjes beschikbaar. Bij VCARB is er nog een plekje vrij, en ook bij Sauber zoekt men nog een tweede coureur. Audi heeft een grote stem in deze beslissing, en ze lijken voor Valtteri Bottas te gaan. Helmut Marko vindt dat onbegrijpelijk.

Audi neemt in 2026 het team van Sauber over. De Duitse autobouwer speelt na al een grote rol bij het team, en ze denken al mee voor de line-up voor aankomend seizoen. Het is nog onduidelijk wie de teamgenoot van Nico Hülkenberg gaat worden. De kans is aanwezig dat ze het contract van Bottas verlengen, terwijl ook de namen van Gabriel Bortoleto en Franco Colapinto worden genoemd. Ook Mick Schumacher hoopt nog altijd op een kans.

Schumacher

Schumacher krijgt vooral veel steun vanuit Duitsland. Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko begrijpt niet waarom Audi Schumacher geen kans geeft. Marko wordt hiernaar gevraagd door Sport.de: "Ik denk dat Audi's auto volgend jaar zeker geen winnende wagen zal zijn. Dat betekent dat er geen druk zal zijn voor Audi of haar coureurs. Het zou een goede vergelijking zijn met Nico Hülkenberg. Als de prestaties niet kloppen, dan kun je hem altijd nog vervangen voor 2026."

Onbegrijpelijk

De kans is groot dat Audi ervoor kiest om het contract van Valtteri Bottas te verlengen. Dit zorgt voor veel verbazing, en ook Marko snapt daar helemaal niets van: "Als de situatie werkelijk zo is dat Valtteri Bottas de kans krijgt, dan is de hele zaak voor mij onbegrijpelijker. Ik denk dat het Formule 1-avontuur voor Schumacher echt voorbij is als hij dat Audi-stoeltje niet krijgt. Dan moet hij zich concentreren op de enduranceraces in het WEC, waar hij wel succesvol is. Als hij in de autosport wil blijven, moet hij iets vinden dat hij leuk vindt, maar waar hij ook kans maakt om te winnen."