Ricciardo over transfer naar Renault: "Niet mijn beste beslissing"

Daniel Ricciardo maakte na het Formule 1-seizoen 2018 de overstap van Red Bull Racing naar het team van Renault. Nu de 35-jarige Australiër terugkijkt op de keuze om die overstap te maken, moet hij toegeven dat het niet "de beste beslissing van zijn carrière" was.

De altijd goedlachse Daniel Ricciardo maakte in 2014 als Red Bull-junior de overstap van Toro Rosso naar het grote Red Bull Racing, waar hij de opvolger werd van Mark Webber. De man uit Perth maakte meteen indruk in zijn eerste seizoen bij het team uit Milton Keynes, en hoefde niet lang te wachten op zijn eerste overwinning. Tijdens de Grand Prix van Canada - de zevende race van 2014 - was het meteen raak voor Ricciardo, en dit was niet zijn laatste overwinning van dat jaar. De man uit Perth kwam uiteindelijk tot drie overwinningen in zijn debuutjaar bij Red Bull en rekende bijna moeiteloos af met viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. Red Bull leek een toekomstig wereldkampioen in huis te hebben gehaald.

In de daaropvolgende vier seizoenen ging het echter van kwaad tot erger voor Ricciardo. Hij behaalde slechts vier overwinningen in die periode en eindigde alleen in 2016 in de top drie van het rijderskampioenschap. 'The Honey Badger' - zoals de bijnaam van Ricciardo luidt - besloot daarom in 2018 zijn contract bij de Oostenrijkse renstal niet te verlengen en vertrok naar het team van Renault. Dat kwam voor veel mensen als een totale verrassing, omdat hij een topteam inruilde voor een team in de middenmoot. Bovendien had hij volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko een 'overeenstemming' bereikt met Dietrich Mateschitz en Marko, middels een 'bezegelde' handdruk.

Voor het Franse team reed Ricciardo twee uitstekende jaren, wat ook resulteerde in een knappe vijfde plek in het kampioenschap in 2020, maar daarna ging zijn F1-carrière als een nachtkaars uit. In 2021 vertrok hij naar het team van McLaren, waar hij twee lastige jaren kende naast Lando Norris, en ook zijn terugkeer in de Red Bull-familie bij het team van AlphaTauri en Visa Cash App RB verliep niet zoals gehoopt. Red Bull besloot hem daarom na de Grand Prix van Singapore per direct weg te sturen en te vervangen door Liam Lawson.

"Nee, dat was het niet"

De F1-carrière van Ricciardo lijkt er daarmee op te zitten. Als hij tijdens een interview met Sky Sports de vraag krijgt of hij, gezien het verdere verloop van zijn carrière, spijt heeft van zijn keuze om van Red Bull naar Renault te gaan, geeft de 35-jarige aan dat het niet zijn beste keuze is geweest. "Ik kan er zeker op terugkijken en zeggen: 'Oké'. Ik denk dat op dat moment alles logisch was in mijn hoofd, maar was het de beste beslissing van mijn carrière? Je zou natuurlijk kunnen zeggen: ‘Nee, dat was het niet’", vertelt de achtvoudig Grand Prix-winnaar.

"Kijk, ik vind dat prima. Het is er één van. En er is geen garantie dat als ik was gebleven, ik het geweldig had gedaan en dit en dat had gewonnen, dus je weet het nooit. Maar ik ga hier natuurlijk niet staan ​​en zeggen dat dit de beste beslissing van mijn leven was, maar je leeft en je leert, en het bracht me uiteindelijk natuurlijk weer terug in de familie [Red Bull, red.]. Ik wil niet terugkijken en verdrietig of bitter zijn over wat dan ook. Ik denk dat alles om een ​​reden gebeurt, dus het is allemaal goed", besluit Ricciardo.