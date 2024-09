Marko onthult 'overeenkomst' met Ricciardo over contractverlenging in 2018

Daniel Ricciardo besloot in 2018 om zijn contract bij Red Bull niet te verlengen en stapte over naar Renault. Volgens Helmut Marko had de Australiër echter zowel Dietrich Mateschitz als Marko zelf een handdruk gegeven, waarmee ze hadden 'bezegeld' dat Ricciardo bij het team uit Milton Keynes zou blijven. Maar hier hield de coureur zich niet aan.

Red Bull-coureur Daniel Ricciardo kende een zwaar Formule 1-seizoen in 2018. De Australiër won nog twee van de eerste zes races dat jaar, maar wist zich daarna niet meer naar het podium te rijden. Dit had veelal te maken met technisch malheur, waardoor de man uit Perth maar liefst acht keer uitviel. Ondanks zijn zware jaar leek het er in de zomer van 2018 op dat Ricciardo zijn aflopende contract bij Red Bull Racing zou gaan verlengen, maar niets bleek minder waar. In plaats van te kiezen voor een langer verblijf aan de zijde van Max Verstappen verraste de Australiër vriend en vijand door een contract te tekenen bij middenmoter Renault.

Dit besloot hij op de woensdag na de Grand Prix van Hongarije van 2018, toen hij in het vliegtuig zat richting Amerika. Red Bull-adviseur Helmut Marko kan zich nog goed herinneren hoe iedereen binnen het team op een negatieve manier verrast werd door de overstap van de Australiër. De man uit Graz heeft - nu Ricciardo per direct weggestuurd is bij Visa Cash App RB - namelijk uit de doeken gedaan dat Ricciardo in 2018 tegenover hem en Dietrich Mateschitz had aangegeven dat hij bij het team uit Milton Keynes zou blijven.

"Er was een evenement op het hoofdplein in Graz", blikt de Oostenrijker tegenover Motorsport-Total terug op zijn ontmoeting met de man uit Perth. "En daarna zaten we samen en kwamen we tot een overeenkomst. Bezegeld met een handdruk. Hij reed toen naar Salzburg en deed daar hetzelfde met Dietrich Mateschitz. Maar hij [Ricciardo, red.] had zijn bedenking over de Honda-motor die we zouden gaan gebruik [vanaf 2019, red.], en hij leek meer aandacht te besteden aan de onzin van Renault en Cyril Abiteboul [Renault-teambaas toentertijd, red.]', verklaart Marko, die stelt dat de keuze van Ricciardo tot ergernis leidde bij Mateschitz. "Hij hechtte er veel waarde aan om te behouden wat hij met een handdruk had bezegeld."