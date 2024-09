Marko wijst opvolger voor vertrekkende Courtenay aan

Het team van Red Bull Racing kreeg vorige week een nieuwe dreun. McLaren maakte bekend dat ze Will Courtenay gaan overnemen van de Oostenrijkers. Courtenay was de eindverantwoordelijke voor de strategieën van Red Bull, maar Helmut Marko denkt dat Red Bull al een sterke opvolger in huis heeft.

Red Bull beleeft een zwaar jaar in de Formule 1. Ze zijn niet langer oppermachtig en ze hebben al meerdere kopstukken verloren. Adrian Newey gaat aan de slag bij Aston Martin, sportief directeur Jonathan Wheatley wordt de nieuwe teambaas van Audi en head of race strategy Will Courtenay wordt de nieuwe sporting director van McLaren. Red Bull verliest hiermee drie mannen die een belangrijke rol speelden bij de successen.

Red Bull-adviseur Helmut Marko baalt als een stekker van het aanstaande vertrek van Courtenay. Toch is de Oostenrijker een beetje optimistisch. Aan Motorsport-Total laat hij namelijk weten dat Red Bull al een opvolger heeft klaarstaan: "Het is een natuurlijk proces. Als je succes hebt, dan worden je mensen benaderd door andere teams. Er is iemand bij ons die deze positie kan overnemen en dat is Hannah Schmitz. De aanbieding die wij aan Will Courtenay hebben gedaan boeide hem niet. Hij kreeg een aanbod voor deze positie, en dat is financieel gezien ook aantrekkelijker."