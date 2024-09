Zhou blijft dromen van Sauber-stoeltje voor 2025

De kans is klein dat Guanyu Zhou volgend jaar op de grid staat. De Chinees beschikt over een aflopend contract bij Sauber en zijn naam wordt niet genoemd voor 2025. Zhou wil echter voor zijn kans blijven gaan, al stelt hij wel dat hij al veel aanbiedingen uit andere klassen op zak heeft.

Zhou rijdt sinds 2022 in de Formule 1, maar hij heeft nooit een ijzersterke indruk weten achter te laten. De Chinees worstelt dit seizoen in het achterveld en hij heeft nog geen WK-punt gescoord. Sauber is bezig met een transitie om in 2026 verder te gaan als het fabrieksteam van Audi. Het lijkt er niet op dat Zhou kans maakt op een zitje voor 2025. Bij Sauber is nog één stoeltje vrij en Valtteri Bottas, Gabriel Bortoleto en Franco Colapinto lijken de kanshebbers te zijn.

Zhou wil echter blijven vechten voor zijn toekomst. De Chinees is daar zeer duidelijk over, al kijkt hij ook naar de wereld buiten de Formule 1. In gesprek met de internationale media blijft hij strijdbaar: "Op dit moment kan ik alleen zeggen dat er veel mooie kansen zijn. Teams uit andere klassen hebben mij benaderd voor een stoeltje voor volgend jaar. Maar nu wil ik natuurlijk nog steeds gaan voor het Sauber-stoeltje, maar als dat niet lukt moet ik gaan nadenken over de rest van de opties die we hebben."