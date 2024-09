Steiner wint rechtszaak van oud-werkgever Haas

Günther Steiner en zijn voormalig werkgever Haas zijn geen goede vrienden meer van elkaar. Haas had Steiner aangeklaagd vanwege het schenden van het copyright met zijn boek, maar nu is duidelijk geworden dat de Italiaanse oud-teambaas deze zaak heeft gewonnen.

Steiner werd begin dit jaar ontslagen door het team van Haas. De Italiaan was al sinds de oprichting van het team betrokken bij Haas, maar hij mocht toch zijn biezen pakken. Dat Haas en Steiner niet meer door één deur konden, werd enkele maanden geleden duidelijk. Haas sleepte Steiner voor een Amerikaanse rechter, omdat hij mogelijk het copyright had geschonden met het gebruik van foto's in zijn boek Survive to Drive.

Haas heeft echter een gevoelige nederlaag geleden in de rechtszaak. De Amerikaanse rechter Andre Birotte heeft de eis van Haas namelijk van tafel geveegd. De rechter gaat mee in het verhaal van Steiner dat foto's thuishoren in een sportbiografie en dat deze foto's artistiek relevant zijn voor het boek. Volgens de rechter was het ook niet zo lezers konden denken dat Haas betrokken was bij het boek. Rechter Birotte stelt dat men kan denken dat de foto op de cover kan suggereren dat Haas erbij betrokken is, maar dat er geen misleidende verklaringen over het team of sponsoren worden gegeven. Steiner lijdt wel een kleine nederlaag, want hij moet van de rechtbank zelf zijn juridische kosten betalen.