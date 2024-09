Marko heeft andere rol voor Ricciardo in gedachten binnen Red Bull

Daniel Ricciardo zal het Visa Cash App RB F1 Team per direct gaan verlaten, maar dit betekent niet dat de Australiër Red Bull zal moeten verlaten. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft namelijk een nieuwe rol voor de man uit Perth in gedachten.

VCARB-rijder Daniel Ricciardo is per direct weggestuurd bij VCARB. De Australische coureur kon dit seizoen nauwelijks potten breken en zijn F1-afscheid zat er dan ook al een tijdje aan te komen. Ricciardo, die in 297 Grands Prix acht overwinningen wist te behalen, nam gisteren via Instagram afscheid van zijn F1-carrière als coureur, maar kan volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko werkzaam blijven binnen de Formule 1 bij het team van Red Bull. De man uit Graz heeft namelijk een nieuwe rol in gedachten voor de zeer populaire man uit Perth.

"We zijn geïnteresseerd", vertelt Marko tegenover Motorsport-Total. De Oostenrijker verwacht dat Ricciardo zijn helm aan de wilgen gaat hangen en ziet een rol als ambassadeur bij Red Bull wel zitten voor de goedlachse Australiër. "Daniel is één van de populairste Formule 1-coureurs, vooral in de Verenigde Staten. Ik kan me moeilijk voorstellen dat hij zich in een andere racecategorie gaat begeven. Ik geloof dat niet. Aan de andere kant is het de vraag of hij de PR-activiteiten ziet zitten als hij zelf niet actief meer racet. Ricciardo heeft veel geld op zijn bankrekening staan. Het gaat om een belangrijke beslissing over zijn leven, hoe hij zijn toekomstige leven wil inrichten", besluit de 81-jarige adviseur.