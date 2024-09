Perez prijst Colapinto: "Hij heeft een fantastische race gereden"

Franco Colapinto maakt momenteel veel indruk in de Formule 1. De Argentijnse Williams-invaller heeft drie goede races achter de rug. Sergio Perez is enorm onder de indruk en hij prijst Colapinto voor zijn acties in de Grand Prix van Singapore van afgelopen weekend.

Colapinto reed een goede race op het stratencircuit van Marina Bay in Singapore. De Argentijn kwam als elfde over de streep, en dat leverde hem geen WK-punten op. Hij kwam echter wel heel dicht bij de tiende plaats, want hij reed geruime tijd vlak achter Sergio Perez. Colapinto kreeg het niet voor elkaar om de Red Bull-bolide van Perez in te halen, maar hij gaf zeker niet op in de strijd.

Perez was enorm te spreken over het duel met Colapinto. Hij was blij met het feit dat hij als winnaar uit de bus kwam. De Mexicaanse Red Bull-coureur was enorm lovend en hij deelde in Singapore zijn complimenten uit in gesprek met Motorsport.com: "Hij heeft volgens mij echt een fantastische race gereden. Hij heeft niets verkeerd gedaan. Het was heel erg lastig om hem bij te houden en dat zorgde voor een lastige race. Het lukte ons om een undercut op hem te plaatsen, maar dat was de enige manier om hem te kunnen inhalen."