Colapinto snapt divebomb-kritiek niet: "Was genoeg ruimte"

Franco Colapinto maakte afgelopen weekend veel indruk in Singapore. De jonge Argentijn scoorde geen punt, maar hij begon de race wel met een gewaagde inhaalactie. Veel coureurs waren kritisch, maar Colapinto vindt dat er niets mis was met deze actie.

Colapinto liet bij de start een paar coureurs schrikken. De Argentijnse Williams-invaller schoot bij de start naar de linkerkant van de baan, remde zeer laat, haalde de apex en hield de auto op de baan. De actie zag er zeer spectaculair uit en het leverde hem complimenten op. De coureurs op de baan waren iets minder complimenteus, Colapinto's teamgenoot Alexander Albon meldde zich gefrustreerd op de boordradio en sprak van een divebomb.

Colapinto kwam als elfde over de streep, maar na afloop ging het vooral om zijn inhaalmanoeuvre bij de start. De Argentijn is zich van geen kwaad bewust als de internationale media hem vraagt naar de klachten van zijn collega's: "Ik begrijp het niet. Ik zag alleen Tsunoda naast me. Er was genoeg ruimte, dus ik besloot de bocht aan de binnenkant in te gaan. Ik zag een gat en ik ging ervoor, het was gewoon een goede start. Dat heeft zich duidelijk uitbetaald. Al met al was het een goede eerste race in Singapore. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid was het zwaar, maar ik heb het volbracht."