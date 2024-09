Verstappen woest op FIA en dreigt met vertrek uit Formule 1

Max Verstappen is nog altijd niet blij met zijn taakstraf voor het gebruiken van een scheldwoord. Ook na afloop van de race gaf hij korte antwoorden, en even later was hij fel. Verstappen stelt dat dit soort zaken hem zelfs uit de Formule 1 kunnen gaan drijven.

Verstappen werd op vrijdag bestraft, omdat hij het woordje 'fucked' had gebruikt tijdens de persconferentie. Verstappen kreeg een taakstraf en hij besloot na de kwalificatie zo min mogelijk te zeggen in de perszaal. Pas na de officiële persconferentie van de FIA gaf hij uitgebreide antwoorden aan de pers. Ook na de race was hij kortaf in de perszaal, om later bij een persmoment van Red Bull wel lange antwoorden te geven.

Slechte behandeling

Verstappen is niet blij met de FIA, en daar draait hij ook niet om heen. De Nederlander stelt dat hij niet blij is met de manier waarop hij wordt behandeld en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik heb voor mijn gevoel nooit een slechte relatie met ze gehad. Ik heb dit jaar zelfs vrijwilligerswerk gedaan met junior stewards, ik heb hen een interview van een half uur gegeven en ik heb geprobeerd te helpen met allerlei zaken. Ik ben als persoon niet lastig. Als ze me iets vroegen, zei ik 'oké, prima'. En dan word je zo behandeld, zo werkt het gewoon niet. Ik weet dat ik moet antwoorden, maar er staat niet hoelang de antwoorden moeten zijn."

Toekomst

Verstappen dreigt zelfs met het stoppen met de Formule 1. De Nederlander wordt gevraagd of dit soort zaken hem uit de sport kunnen drijven: "Zeker. Deze dingen bepalen mijn toekomst. Als je jezelf niet meer kunt zijn en als je met al deze domme dingen te maken hebt. Weet je, ik ben nu in een fase van mijn loopbaan aangekomen dat je jezelf niet eens met deze dingen wil bezighouden. Het is gewoon enorm vermoeiend. Het is natuurlijk mooi om succes te hebben, maar als je dat allemaal hebt bereikt, dan wil je het ook leuk hebben. Iedereen in deze paddock pusht tot de limiet, ook achteraan de grid. Maar als je met al deze domme dingen te maken krijgt, dan is dat voor mij geen manier om door te gaan."

Serieus nemen

Verstappen is bloedserieus als het aankomt op zijn dreigement om te stoppen als het zo doorgaat. Gevraagd of de FIA weet van dit standpunt, haalt Verstappen zijn schouders op: "Ik weet niet hoe serieus ze het nemen. Maar voor mij geldt om een gegeven moment: genoeg is genoeg. Het racen zal heus wel doorgaan en de Formule 1 gaat ook door zonder mij. Aan de andere kant geldt dat net zo goed, dus dat het stoppen voor mij ook geen probleem is. Het is gewoon wat het is."