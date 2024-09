Verstappen blij met tweede tijd: "Kijk waar we gisteren stonden"

Max Verstappen kende een positieve kwalificatie in de straten van Singapore. Op het circuit van Marina Bay noteerde hij de tweede tijd achter de oppermachtige Lando Norris. Verstappen was heel erg tevreden met zijn tweede tijd, zijn glimlach was groot.

Verstappen had het zwaar in de kwalificatie in Singapore. In Q2 wist hij zijn auto nog maar net onder controle te houden nadat hij een lastig momentje had in de laatste bocht. Met speels gemak wist hij vervolgens de belangrijke derde kwalificatiesessie te behalen. Hier moest hij in zijn eerste run van het gas af vanwege de crash van Carlos Sainz, maar in de tweede run ging alles goed. Hij was nipt langzamer dan Lando Norris.

Na een aantal zware races en veel kritiek kwam deze tweede tijd als geroepen. Verstappen oogde enthousiast, en hij was dan ook tevreden toen hij zich uitsprak bij interviewer van dienst James Hinchcliffe: "Ik denk dat de hele kwalificatie best wel goed ging, we konden de auto elke run verbeteren. Als je kijkt waar we gisteren stonden, dan ben ik blij dat ik op de eerste startrij mag staan. Q3 was wel zwaar. Je rondje wordt geschrapt vanwege dubbele gele vlaggen en dan heeft iedereen één kans, dus je wil geen fout maken. Je wil binnen de limieten blijven. Ik ben dan blij met de tweede plaats. Het is lastig om iets over morgen te zeggen, want in Singapore kan alles gebeuren, maar we hebben tenminste een kans."