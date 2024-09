Stella wil Bortoleto graag uitlenen aan Audi: "Willen hem wel in de familie houden"

Het project van Audi is nog altijd op zoek naar een tweede coureur. Het lijkt er inmiddels op dat een paar jonge coureurs een grote kans maken op het zitje. De naam van Gabriel Bortoleto wordt ook genoemd, en Andrea Stella staat ervoor open om hem uit te lenen.

Bortoleto maakt is momenteel bezig met een goed seizoen in de Formule 2 en hij maakt onderdeel uit van de opleidingsploeg van McLaren. In de afgelopen weken werd de jonge Braziliaan veelvuldig in verband gebracht met het Audi-project. Bij het team, dat volgend jaar nog Sauber heet, zijn ze nog op zoek naar een teamgenoot van Nico Hülkenberg. Bortoleto leek op pole position te staan voor het zitje, maar Williams-teambaas James Vowles probeert Franco Colapinto bij Audi binnen te krijgen.

Bij McLaren maken ze er geen geheim meer van dat ze Bortoleto wel willen uitlenen aan Audi. Teambaas Andrea Stella is daar eerlijk over in gesprek met de internationale media: "Als Binotto naar me toekomt... Weet je, als je zo'n talent hebt, ga je hem zeker niet tegenhouden als hij een kans maakt in de Formule 1. Tegelijkertijd zijn we zeker geïnteresseerd in het vinden van een manier om hem in de McLaren-familie te houden, want ik denk dat hij een talent is dat in de toekomst belangrijk kan zijn voor McLaren. We zijn voorzien voor de lange termijn met onze twee coureurs, waar we erg blij mee zijn. Maar we willen hem zeker in onze familie houden."