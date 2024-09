Sky-commentator ontkent beschuldigingen van partijdigheid

Vorige week ontstond er discussie naar aanleiding van een aantal uitspraken van Adrian Newey. De Brit sprak zich uit voor de verslaggeving van Sky Sports en hij stelde de zender soms te nationalistisch is. Volgens Sky Sports-commentator David Croft is dit niet het geval.

In de afgelopen jaren was er op sociale media veel te doen over de verslaggeving van Sky Sports. De Britse zender heeft een enorm bereik en de verslaggeving en het commentaar wordt in veel landen gebruikt. Voor critici zouden ze te partijdig verslag doen, en dat zou ten koste gaan van niet Britse coureurs. Afzwaaiend Red Bull-ontwerper Adrian Newey liet zich in een podcast over uit. Hij stelde dat de verslaggeving van Sky soms te nationalistisch is. Max Verstappen liet in Bakoe weten dat hij het daar mee eens is.

Verhaal volgen

Vanuit Sky Sports was er nog geen reactie gekomen op de woorden van Newey. Sky-commentator David Croft heeft nu van zich laten horen in gesprek met het Australische medium Speedcafe: "Ik probeer altijd het verhaal te volgen, zo simpel is het. Je probeert altijd dat verhaal te volgen, en in de Formule 1 is het uniek dat er verschillende verhalen zijn tijdens een race. Je moet altijd de beelden bespreken, en daar hebben we bij Sky geen controle over, want ze komen van de world feed. Dus je reageert op wat de regisseur je laat zien."

Enthousiasme

Croft doet zijn best om zo neutraal mogelijk verslag te doen van de sessies. Hij realiseert zich echter ook dat dit lastig is om over te brengen: "Ik probeer zo onpartijdig mogelijk te zijn. Het is moeilijk om dat te bewijzen, want we kijken allemaal met een zekere voorkeur. We hebben allemaal onze eigen perceptie van uitspraken of statements. Als je neutraal probeert te blijven, dan kan iemand dat anders opvatten. Word ik enthousiaster als een Brit wint? Misschien wel, maar dat doe ik niet, want ik leef in dat moment. Word ik enthousiaster als het een spannende race is? Ja. Word ik enthousiaster als er een mooi verhaal is? Ja. Ben ik enthousiast, ongeacht wie er wint? Ik doe mijn best."