Newey steunt Verstappen en beticht Sky Sports van nationalisme

Adrian Newey is bezig met zijn laatste periode bij Red Bull. Gisteren werd bekend dat hij vanaf begin 2025 aan de slag gaat bij Aston Martin. Hij blikte ook terug op zijn tijd bij Red Bull. De ontwerper stelt dat Max Verstappen niet altijd met respect wordt behandeld door de Britse media.

Newey werkte in de afgelopen jaren samen met Max Verstappen samen bij Red Bull Racing. Ze waren heel succesvol en Verstappen verbrak veel records. In zijn kampioensjaar moest hij een hels titelduel uitvechten met de Britse zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Het werd een veelbesproken en controversieel duel. In de Britse media werd er fel gereageerd en dat zorgt ervoor dat Verstappen en Red Bull in 2022 in Mexico niet spraken met Sky Sports.

Newey was niet altijd even blij met de manier waarop Red Bull en Verstappen werden behandeld door de Britse media. In de High Performance Podcast legt Newey zijn mening uit: "Van buitenaf gezien weet ik niet of mensen Max volledig begrijpen en waarderen, zoals ze dat ook niet met Sebastian Vettel deden. Ze hebben allebei te maken met een soort demonisering, en ik denk dat dat redelijk oneerlijk is. Misschien is dat ook iets wat in de Britse media gebeurt. Sky heeft wereldwijd een enorme invloed. Hun publiek is vrij internationaal, maar ik durf wel te zeggen dat hun verslaggeving nogal nationalistisch is. Dat kan invloed hebben."