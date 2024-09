Verstappen is het "100 procent eens" met woorden Newey over Britse media

Adrian Newey, die per 1 maart 2025 aan de slag zal gaan bij Aston Martin, haalde van de week hard uit naar Sky Sports. Max Verstappen en Sebastian Vettel zouden oneerlijk behandeld zijn door het Britse medium, stelde de topontwerper. De Nederlander heeft nu gereageerd op de woorden van de Brit en is het roerend met hem eens.

Adrian Newey was dé man waar het deze week allemaal om draaide. De 65-jarige topontwerper, die eerder dit jaar bekendmaakte dat hij zou vertrekken na bijna twintig jaar bij Red Bull Racing, zal zijn carrière voortzetten bij het team van Aston Martin. Daar krijgt hij niet alleen de titel 'Managing Technical Partner', maar zal hij ook aandeelhouder worden.

Newey haalt uit naar Sky Sports

Newey zal gaan samenwerken met Fernando Alonso, waar hij erg naar uitkijkt, maar hij werkte ook al eerder met kampioenen als Sebastian Vettel en Max Verstappen. De topontwerper werd in de High Performance Podcast ook nog even gevraagd naar de periode waarin hij samenwerkte met de twee laatstgenoemden. Toen het seizoen 2021, waarin Verstappen en Hamilton in een felle strijd verwikkeld waren op de titel, nog even aan bod kwam, hield de 65-jarige Newey zich niet in. Hij stelde dat Verstappen onjuist behandeld werd door de Britse media.

De nieuwe Aston Martin-aanwinst zei er het volgende over: "Van buitenaf gezien weet ik niet of mensen Max volledig begrijpen en waarderen, zoals ze dat ook niet met Sebastian Vettel deden. Ze hebben allebei te maken met een soort demonisering, en ik denk dat dat redelijk oneerlijk is. Misschien is dat ook iets wat in de Britse media gebeurt. Sky heeft wereldwijd een enorme invloed. Hun publiek is vrij internationaal, maar ik durf wel te zeggen dat hun verslaggeving nogal nationalistisch is. Dat kan invloed hebben."

Verstappen is het eens met Newey

Dit weekend werd Verstappen geconfronteerd met de woorden van de topontwerper, met wie hij jarenlang bij Red Bull heeft gewerkt. Wat vindt hij van de woorden van Newey? En is hij het er ook mee eens? "Ik ben het er wel 100 procent mee eens. En ik kan goed met Newey overweg. We hebben natuurlijk lang samengewerkt", vertelde de drievoudig wereldkampioen tegenover de Internationale media.