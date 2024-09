'Bortoleto mag met Audi onderhandelen van McLaren'

Audi is nog altijd op zoek naar een tweede coureur voor hun Formule 1-project. Nico Hülkenberg werd eerder dit jaar al vastgelegd, maar wie zijn teamgenoot wordt is onduidelijk. De jonge Braziliaan Gabriel Bortoleto zou op het lijstje van Audi staan, en het lijkt erop dat hij nu toestemming heeft gekregen om de gesprekken te openen.

Bortoleto werd vorig jaar kampioen in de Formule 3 en hij is dit jaar actief in de Formule 2. Hij presteert daar niet slecht en hij maakt zelfs nog kans op de titel. Vorige maand werd zijn naam voor het eerst in verband gebracht met het project van Audi. Het team staat volgend jaar nog op de grid als Sauber, maar Audi zou wel graag willen zien dat de gewenste coureurs dan al achter het stuur zitten.

Kersvers Audi-kopstuk Mattia Binotto zou volgens Formu1a.Uno enorm gecharmeerd zijn van Bortoleto. De Braziliaan staat echter nog onder contract bij de opleidingsploeg van McLaren. Volgens het Braziliaanse medium Grande Premio is dat echter geen probleem meer. Het medium meldt dat McLaren Bortoleto toestemming heeft gegeven om te onderhandelen met Audi en Sauber. McLaren zou wel een optie willen behouden waarbij ze Bortoleto kunnen terughalen als Oscar Piastri of Lando Norris vertrekt. Binotto lijkt echter nog geen keuze te hebben gemaakt, want hij gaf in Monza aan dat er nog veel coureurs op zijn lijstje staan.