Red Bull-problemen begonnen in 2023: "Namen het niet serieus"

Het team van Red Bull Racing heeft het momenteel zwaar in de Formule 1. Ze zijn niet langer dominant en ze zijn de koppositie in het constructeurskampioenschap kwijt. De problemen zijn groot en teambaas Christian Horner erkent dat de eerste signalen al vroeg in 2023 zichtbaar waren.

Voorafgaand dit seizoen had iedereen het idee dat Red Bull weer zou gaan domineren. In de eerste races leek dat beeld te worden bevestigd. Max Verstappen won race na race en hij had een enorme voorsprong in het wereldkampioenschap. Na een paar maanden volgden er een omslag, en kwamen de concurrenten dichterbij. Inmiddels heeft McLaren ze definitief ingehaald en zijn Mercedes en Ferrari ook niet ver weg. In Bakoe nam McLaren de leiding in het constructeurskampioenschap over van Red Bull.

Red Bull-adviseur Helmut Marko stelde eerder dit jaar dat het team een verkeerde afslag had genomen met de updates in Imola. Teambaas Christian Horner laat aan het Duitse Auto, Motor und Sport weten dat de eerste signalen van de problemen al vroeg zichtbaar waren: "We hebben de ontwikkelingsgeschiedenis nagelopen en het bleek dat we de eerste fout hebben gemaakt bij een bodemupdate in Barcelona in 2023. Dat was ook de eerste Grand Prix waar Checo problemen kreeg met de auto. Op dat moment namen we het niet zo serieus, want Max bleef maar races winnen."