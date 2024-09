Horner wil jagen op McLaren: "Het is nog lang niet voorbij"

Het team van Red Bull Racing voert niet langer het constructeurskampioenschap aan. In Bakoe werden ze ingehaald door het team van McLaren. Helmut Marko leek de constructeurstitel al op te geven, maar teambaas Christian Horner heeft een andere mening.

McLaren aasde al maanden op de koppositie van Red Bull in het constructeurskampioenschap. In Bakoe wist Oscar Piastri de race te winnen en kwam Lando Norris goed naar voren. Bij Red Bull ging het minder goed en kwam Max Verstappen als vijfde over de streep en viel Sergio Perez uit na een crash met Carlos Sainz. Hierdoor kon McLaren de koppositie overnemen bij de constructeurs. McLaren staat nu op 476 WK-punten en Red Bull heeft 'slechts' 456 punten.

Red Bull-adviseur Helmut Marko stelde na afloop van de race in Bakoe dat hij de constructeurstitel uit zijn hoofd heeft gezet. Red Bull-teambaas Christian Horner denkt daar anders over, zo stelde hij bij de internationale media: "We zijn nu niet meer aan het verdedigen, we zijn aan het jagen. We hebben een achterstand van twintig punten opgelopen, dus nu moeten we de aanval gaan openen. Er zijn nog genoeg punten te verdienen en er komen nog verschillende circuits aan. Het is nog lang niet voorbij." Horner erkent wel dat het jammer is dat Norris Verstappen wist te verslaan: "Het is frustrerend dat we hem niet hebben verslagen, maar gelukkig heeft hij niet veel punten gescoord."