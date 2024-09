Marko zet constructeurstitel uit zijn hoofd

De Azerbeidzjaanse Grand Prix was geen succes voor het team van Red Bull Racing. Max Verstappen werd met een gelukje vijfde en Sergio Perez viel uit na een harde crash met Carlos Sainz. Helmut Marko heeft de constructeurstitel in ieder geval al uit zijn hoofd gezet.

Het team van Red Bull Racing is hun goede vorm al maanden kwijt. Ze wachten al geruime tijd op een zege en de prestaties in Zandvoort en Monza waren teleurstellend. Ook in Bakoe was het geen fijn weekend, al was er wel verbetering zichtbaar. Perez reed een goede race, maar hij werd uitgeschakeld na een zware crash met de Ferrari van Carlos Sainz in de slotfase. Max Verstappen worstelde met een verkeerd gekozen afstelling en door de crash van Perez en Sainz kon hij nog als vijfde over de streep komen.

Crash

Red Bull-adviseur Helmut Marko is niet tevreden met de prestaties van het team. De crash van Perez was volgens hem een probleem, zo legt hij uit aan de Duitse tak van Sky Sports: "Ik zie Sainz een abrupte beweging naar links maken, wat deze crash in gang zet. Het was totaal onnodig om zoiets twee rondjes voor het einde uit te lokken. Perez had een veel betere exit en natuurlijk gaat hij niet vrijwillig aan de kant. Hij bleef op zijn lijn rijden. Die twee hebben weet ik hoeveel races gereden. Als zoiets bij een rookie gebeurt, oké. Dit heeft ons een enorme hoeveelheid punten gekost en nu wordt het nog lastiger in Singapore."

Constructeurstitel

Marko is redelijk positief over de performance van de RB20 in Bakoe. Toch blijft hij heel voorzichtig: "Ik denk niet dat we echt vooruitgang hebben geboekt en in Singapore moeten we zien hoe we ervoor staan. Maar ik Austin moet het weer lukken, anders is ook de coureurstitel van Max in gevaar." In het constructeurskampioenschap zijn ze in Bakoe ingehaald door McLaren. Marko heeft de constructeurstitel uit zijn hoofd gezet: "Om eerlijk te zijn wel, ja. Het positieve is dat Piastri heel dicht in de buurt van Lando zit qua punten. Dus er zal de komende tijd geen duidelijkheid komen in de papaja-rangorde. We moeten snelheid vinden en de auto moet beter te managen zijn qua afstelling. Maar we hebben er vertrouwen in dat we de coureurstitel op eigen kracht kunnen winnen."