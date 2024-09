Bearman kritisch op wedstrijdleiding: "Het was erg raar"

Oliver Bearman heeft aan zijn eerste Grand Prix in een Haas een puntje overgehouden. De 19-jarige Brit leek naast punten te grijpen, maar profiteerde optimaal van de crash van Carlos Sainz en Sergio Perez. Hij is na de race blij met zijn puntje, maar is ook kritisch op zichzelf en de wedstrijdleiding.

Oliver Bearman, de vervanger van de geschorste Kevin Magnussen, kwam tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan als tiende over de finish. De jonge Brit, die de race ook vanaf P10 aanving, reed de gehele wedstrijd rondom de posities die punten opleveren, maar leek aan de verkeerde kant van de streep te gaan eindigen. Nadat Lewis Hamilton hem zo'n vijf ronden voor het einde inhaalde, leek P13 het maximaal haalbare voor de Haas-rijder. Maar in de chaotische slotfase viel het toch de goede kant op voor Bearman. Carlos Sainz en Sergio Perez gingen er namelijk samen af, waarna de Brit net voor het einde ook nog teamgenoot Nico Hülkenberg passeerde voor het laatste puntje.

"Ik was iets te voorzichtig"

Na afloop van de race is de man die voor Prema in de Formule 2 rijdt echter niet helemaal tevreden over zijn eigen prestaties, terwijl hij de eerste coureur werd die punten scoort voor twee teams bij zijn debuut. "Het was een zware race. Ik ben natuurlijk blij met het puntje, maar tot een ronde voor het einde had ik helemaal geen punten", verklaart de rijder uit Chelmsford tegenover Viaplay. "Ik was iets te voorzichtig tijdens de eerste stint en ik gaf daardoor eigenlijk gratis rondetijd weg. Daarna had ik wel een goede snelheid, en die kon ik ook gebruiken toen ik in de vrije lucht reed. Ik struggelde alleen met het inhalen, wat het allemaal wat lastiger maakte."

Bearman kritisch op wedstrijdleiding

Het puntje haalde Bearman door een inhaalactie op Nico Hülkenberg in de laatste ronde van de race. De Duitser werd namelijk ingehaald door Lewis Hamilton, waarna Bearman ook voorbij wist te gaan aan zijn teamgenoot. Dit gebeurde allemaal net na de plek waar Sainz en Perez hard de muur in waren gegaan. Bearman is na de race dan ook erg kritisch op de manier waarop de wedstrijdleiding met de late crash omging.

"Ik kon hem [Nico Hülkenberg, red.] net na de gele vlag inhalen. Ik snapte niet waarom we met een crash als deze [crash van Sainz en Perez, red.] weer verder konden rijden op racetempo en dat er geen VSC of Safety Car kwam, want er lag veel rotzooi op de baan. Ik kon Nico nog wel inhalen, doordat Hamilton de binnenkant pakte. Het was alleen erg raar dat we konden blijven racen onder een groene vlag", aldus de kritische Brit.