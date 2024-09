Dolle vreugde bij puntenpakker Colapinto: "Voelt fantastisch"

Het team van Williams kende een geweldig weekend in Azerbeidzjan. De Britse renstal pakte met beide coureurs punten, en dat is zeer knap. Franco Colapinto kwam in zijn tweede Grand Prix als achtste over de streep en dat gaf hem na afloop een heel erg goed gevoel.

Williams is bezig met een zeer lastig seizoen in de Formule 1. Eerder deze maand namen ze een pijnlijk besluit door Logan Sargeant aan de kant te schuiven. Hij werd vervangen door de jonge en onervaren Colapinto. De Argentijn reed een zeer goede race in Bakoe. Hij hield het hoofd koel en hij profiteerde van de crash in de slotfase van de race. Achter zijn teamgenoot Alexander Albon kwam hij als achtste over de streep.

Deze puntenfinish gaf Colapinto een heel erg goed gevoel. Hij reed rond als een ervaren rot en niemand leek hem gek te kunnen maken. Met een enorme grijns op zijn gezicht sprak hij zich uit bij F1 TV: "Om eerlijk te zijn, dit voelt fantastisch. Ik ben heel erg blij en heel erg trots op het team. Wat we samen hebben bereikt is geweldig. We hebben heel hard gewerkt voor deze punten. We zijn een plaats gestegen in het constructeurskampioenschap in ons tweede weekend samen. Samen met Alex hebben we heel veel punten gescoord."