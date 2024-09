Marko neemt Aston Martin-uitspraken over Verstappen terug

In de afgelopen dagen gingen er veel geruchten rond over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar het team van Aston Martin. Helmut Marko voedde die geruchten door niets te ontkennen. De teamadviseur neemt zijn woorden nu terug, maar hij begrijpt de interesse in Verstappen wel.

Het team van Aston Martin sloeg afgelopen week een grote slag. Ze maakten de komst van Adrian Newey bekend. De Britse topontwerper is nu nog bezig aan zijn laatste maanden bij Red Bull, maar gaat in maart 2025 officieel aan de slag bij het team uit Silverstone. De transfer van Newey zorgde voor geruchten over Max Verstappen. Bij Aston Martin zette teambaas Mike Krack de deur open en Red Bull-adviseur Helmut Marko wilde niets uitsluiten.

Prullenbak

Marko zorgde met zijn woorden voor de nodige onrust. De Oostenrijker wordt naar die verhalen gevraagd door OE24, maar nu verwijst hij deze verhalen naar de prullenbak: "Ik heb geen idee waar dat vandaan komt. Geloof me, Max denkt op dit moment alleen aan het winnen van het wereldkampioenschap." Marko krijgt vervolgens of hij zelf een Aston Martin als bedrijfsauto zou willen hebben: "Ik moet zeggen de Aston Martin was een leuke bedrijfsauto, maar voor mij is dat niet doorslaggevend."

2026

Verstappen werd eerder deze maand ook in verband gebracht met het team van Mercedes. Toto Wolff flirtte met Verstappen, en Marko krijgt de vraag of hij zijn Nederlandse coureur in 2026 liever in een Aston Martin of in een Mercedes ziet zitten: "Elke teambaas met verstand moet geïnteresseerd zijn in Max. Hij wil altijd in de auto zitten waarmee hij wereldkampioen kan worden."