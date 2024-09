Marko sluit Aston Martin-overstap Verstappen niet uit

Het team van Aston Martin zorgde deze week voor wereldnieuws. De Britse renstal maakte de komst van topontwerper Adrian Newey bekend en dat opent deuren voor de toekomst. Max Verstappen werd direct in verband gebracht met Aston Martin, en Helmut Marko sluit zo'n overstap niet direct uit.

Newey was jarenlang succesvol bij het team van Red Bull Racing. Hij was verantwoordelijk voor alle titelwinnende wagens van de ploeg uit Milton Keynes. Verstappen heeft een goede band met hem, en Aston Martin-teambaas Mike Krack besloot direct te profiteren van de situatie. Hij stelde dat de deur voor Verstappen altijd openstaat bij Aston Martin. De Britse renstal heeft in de afgelopen maanden veel grote namen binnengehaald, want naast Newey komen ook Enrico Cardile en Andy Cowell het team versterken. Daarnaast levert Honda de motoren vanaf 2026.

"Max rijdt waar hij kan winnen"

Verstappen zou het plaatje compleet maken, maar daar wilde hij zelf nog niet direct aan denken. Hij sloot het echter niet uit, en dat doet Red Bull-adviseur Helmut Marko ook niet. Marko is daar heel duidelijk over in gesprek met zijn landgenoten van Kleine Zeitung: "Max rijdt waar hij kan winnen. Aston Martin heeft de modernste fabriek, een nieuwe windtunnel die ze volgend jaar in gebruik nemen en daar komen ook nog Honda-motoren bij. Alles past eigenlijk. En als je naar het verleden kijkt, dan is het duidelijk dat overal waar Newey heeft gewerkt, er een opwaartse trend zichtbaar was. Ik zie niet in waarom dat bij Aston Martin anders zou moeten zijn."

Red Bull

Dit alles betekent echter niet dat Verstappen per direct de overstap naar Aston Martin maakt. Voorlopig is dit nog niet aan de orde. Marko stelt namelijk dat Red Bull hem ook veel kan geven: "Max weet dat hij bij ons ook titels kan winnen als we het huidige seizoen doorkomen. Dat is ook een absolute must. Adrian Newey kan pas op 1 maar 2025 beginnen bij Aston Martin, en dat is relatief laat. Het hele team van Aston Martin moet eerst ingewerkt worden."