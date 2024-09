Albon haalt zijn schouders op na opmerkelijke blunder

Alexander Albon zorgde in Bakoe voor het opmerkelijkste moment van de kwalificatie. De Thaise coureur verliet aan het einde van Q3 de pitlane terwijl er nog een ventilator in zijn airbox zat. Volgens Albon werd deze blunder veroorzaakt door een haastige situatie.

Albon was bezig met een goede kwalificatie. De verwachtingen waren hoog, maar toen hij in Q3 de pitlane verliet voor zijn laatste run, moest hij snel remmen. Aan het einde van de pit exit parkeerde hij zijn auto en wist hij een ventilator uit zijn airbox te peuteren. Hij legde het grote apparaat op het asfalt, en kon na een paar minuten pas weer zijn weg vervolgen. Terwijl hij wegreed, vloog er ook nog allemaal droogijs van zijn wagen.

De stewards bekeken het moment, en deelden een boete van 5000 euro uit. Albon sloot de kwalificatie af met de tiende tijd, en hij verklaarde het moment bij Motorsport.com: "We hadden een beetje haast om een tow te pakken, want het is een beetje zoals in Monza. Ik denk dat deze baan zelfs beter is voor een tow dan Monza, want je hebt hier een langzamere exit. Je verliest niet zoveel tijd in de vieze lucht. We richtten ons op kleine gaten, we wilden in de garage snel wegrijden, en toen lieten we die ventilator op de auto zitten. Het was frustrerend, maar het was beter dat het nu gebeurde in plaats van in Q1 of Q2."