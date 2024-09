Villeneuve snapt niets van kritiek op schorsing Magnussen

Kevin Magnussen staat dit weekend niet aan de start van de Azerbeidzjaanse Grand Prix. De Deen is geschorst en hij wordt vervangen door Oliver Bearman. Magnussen ontving veel steun, maar volgens Jacques Villeneuve slaat dat helemaal nergens op.

Magnussen is de eerste Formule 1-coureur die is geschorst volgens de strafpuntenregels. In Magnussen pakte hij zijn elfde en zijn twaalfde strafpunt. Hierdoor werd hij geschorst, en veel coureurs vonden dat vreemd. Zijn Haas-teamgenoot Nico Hülkenberg nam het voor hem op, en ook Pierre Gasly stelde dat de straf van Magnussen te ver ging. De FIA draaide zijn straf niet terug en ze hielden vast aan de regels.

Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve is van mening dat de coureurs niet zoveel moeten klagen. De Canadees vindt het een beetje onzinnig, zo laat hij weten aan Sky Sports: "Deze straf is welverdiend. Veel coureurs zijn al jarenlang aan het klagen, klagen en aan het klagen over Kevin. Als hij dan een straf krijgt, dan zegt iedereen dat hij geen schorsing moet krijgen. Ze hebben drie jaar lang over hem geklaagd. Dus wat is jullie probleem op dit moment? Hij had deze straf al in Monaco moeten ontvangen." Villeneuve verwijst hier naar de startcrash met Sergio Perez in de straten van Monaco waar Magnussen geen straf voor kreeg.