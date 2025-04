In beeld: De Foto's van de Grand Prix van Japan

De Japanse Grand Prix was dit weekend geen groot spektakelstuk. Op het circuit van Suzuka gebeurde er echter wel genoeg, en wist Max Verstappen te winnen. De racedag zorgde voor veel mooie momenten, en dus ook voor mooie plaatjes.

Iedereen vroeg zich af wat de weergoden zouden doen. Er was regen voorspeld voor de Grand Prix op het circuit van Suzuka. In de uren voorafgaand de race was het inderdaad aan het regenen, maar toen de race zelf van start ging was het kurkdroog op het circuit. Zonder regen moesten de coureurs er een spektakel van proberen te maken. Dit lukte echter niet, en het werd geen grote chaos.

Grand Prix

Max Verstappen wist de race te winnen. De regerend wereldkampioen versloeg de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Het was verrassend dat hij deze twee coureurs in de papajakleurige auto's achter zich wist te houden. Norris en Piastri waren sneller, maar Verstappen was beter. Bij de Nederlander waren veel emoties te zien na zijn zege, en het feestje dat hij vierde met Red Bull leverde veel mooie plaatjes op waarop goed te zien is hoe blij Verstappen is.

Japanners

Thuisrijder Yuki Tsunoda had het niet makkelijk in zijn eerste race voor Red Bull Racing. De Japanner bleef steken in het middenveld na zijn tegenvallende kwalificatie. Hij scoorde geen punten, maar kreeg wel veel aanmoedigingen. De fans op de tribunes rondom het circuit van Suzuka zorgden voor een mooie sfeer, en ze hadden zich weer mooi uitgedost. Met namaak helmen, opvallende boordjes en petten in de vormen van racewagens zorgden de fans voor mooie plaatjes. Ook het podium was mooi, waar er uitgebreid feest werd gevierd door de mannen die in de top drie wisten te eindigen.

Bekijk alle foto's van de Japanse Grand Prix en de rest van dit raceweekend in het onderstaand fotoalbum.