Bearman stelt duidelijk doel: "Wil trots zijn op mijn prestaties"

Oliver Bearman kende een uitstekende vrijdag in Azerbeidzjan. De vervanger van de geschorste Kevin Magnussen noteerde tijdens de twee trainingen de elfde en de tiende tijd. De Brit is erg tevreden na zijn sterke vrijdag, en hij heeft ook een duidelijk doel voor ogen.

Formule 2-coueur Oliver Bearman, die volgend jaar uit zal komen voor het team van Haas, is dit weekend in Bakoe de vervanger van de geschorste Kevin Magnussen. De Deen ontving twee strafpunten op zijn licentie voor een touché met Pierre Gasly tijdens de GP van Italië. Hiermee bracht Magnussen, die de F1 na dit jaar zal gaan verlaten, zijn totaal op twaalf strafpunten, wat een race schorsing betekent. Omdat Bearman volgend jaar toch in de Haas-bolide zal plaatsnemen, is het raceweekend in Azerbeidzjan een uitgelezen mogelijkheid voor de jonge Brit, die eerder dit jaar in Saoedi-Arabië zijn F1-debuut maakte in een Ferrari, om ervaring op te doen bij het Amerikaanse team.

Dit doet hij ook nog eens op een circuit wat hij goed kent. Vorig jaar won de inmiddels 19-jarige coureur in de Formule 2 zowel de sprint- als de hoofdrace op het Bakoe City Circuit, en ook in de Formule 1 heeft hij vandaag indruk gemaakt in de Haas-bolide. Tijdens de vrije trainingen noteerde hij de elfde en de twaalfde tijd, en hij was slechts 0,072 seconden langzamer dan zijn ervaren teamgenoot Nico Hülkenberg. Bearman is dan ook zeer tevreden met zijn vrijdag. "VT2 was geweldig, de beste sessie van mijn leven", zegt de Brit tegenover F1.com met een grote grijns op zijn gezicht. "Nee, het was fijn om een volledige vrijdag te doen en stap voor stap op te kunnen bouwen zonder iets te hoeven overhaasten. Ik was erg tevreden met hoe de dag verliep en hoe het eindigde. Ik had vertrouwen in de auto, wat erg belangrijk is op een circuit als dit. Al met al dus een goede dag."

Doelstelling

Door de uitstekende prestaties van de Brit op de vrijdag zijn de verwachtingen alleen maar toegenomen. Maar wanneer is de 19-jarige zelf tevreden met zijn prestaties? "Mijn doel is om trots te zijn op mijn prestaties. Dat doe ik door mezelf te verbeteren en uiteindelijk op een niveau te eindigen waarvan ik weet dat ik het kan. Ook wil ik het clean houden, want morgen is erg belangrijk."