Newey verklaart waarom hij niet naar Ferrari ging

Adrian Newey maakte deze week zijn toekomstplannen bekend. De Brit gaat vanaf begin 2025 aan de slag bij het team van Aston Martin. Newey werd ook geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar Ferrari, maar hij besloot niet voor de Italiaanse renstal te kiezen.

Toen Newey aankondigde dat hij Red Bull Racing ging verlaten, werd hij direct in verband gebracht met meerdere teams. In de eerste weken leek Ferrari de favoriet te zijn voor de handtekening van Newey. Er gingen veel geruchten rond en Italiaanse media wisten zeker dat Newey een contract ging ondertekenen bij de Scuderia. Na een paar maanden werd echter duidelijk dat Newey niet inging op de Italiaanse interesse en dat Aston Martin zijn nieuwe thuis zou worden.

Wensen

Na zijn presentatie bij Aston Martin werd Newey gevraagd naar de Ferrari-verhalen. In gesprek met Sky Sports legt hij het uit: "Een paar maanden na het aankondigen van mijn vertrek bij Red Bull had ik besloten dat ik in de Formule 1 wilde blijven. Toen kwam Ferrari natuurlijk als een van de mogelijkheden naar voren, want ik heb er geen geheim van gemaakt dat ik daar graag een keertje wilde werken. Maar ik heb ook gezegd dat ik nog een keertje met Fernando Alonso en Lewis Hamilton wil werken. Aangezien ze allebei voor een ander team rijden, kon ik maar één wens in vervulling laten gaan. Uiteindelijk waren er wel meerdere redenen, waaronder de kans om aandeelhouder te worden en de toewijding van Lawrence Stroll."

Stroll

Lawrence Stroll speelde een belangrijke rol bij de beslissing van Newey. De Britse topontwerper was onder de indruk van de Canadese eigenaar van Aston Martin. Volgens Newey trok Stroll hem definitief over de streep: "Hij is immers een van de laatste overgebleven teameigenaren die het team nog volgens de oudere standaarden leiden, dus op een hele actieve wijze. Frank Williams, Ron Dennis en Eddie Jordan deden dat bijvoorbeeld ook, zo'n twintig jaar geleden. Lawrence is de enige teameigenaar die op dit moment nog in dat rijtje past."