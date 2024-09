'Bortoleto favoriet voor tweede Audi-zitje'

Het begint er steeds meer op te lijken dat Gabriel Bortoleto serieus kans maakt op een Formule 1-zitje. De jonge Braziliaan wordt in verband gebracht met het project van Audi. Bortoleto wordt nu zelfs gezien als de favoriet voor het zitje bij het team dat volgend jaar nog Sauber heet.

Audi is nog altijd op zoek naar een tweede coureur voor hun Formule 1-project. De Duitse autobouwer betreedt in 2026 de Formule 1, maar voor volgend jaar hebben ze al een flinke vinger in de pap bij Sauber. Nico Hülkenberg werd eerder dit jaar al vastgelegd, maar het tweede zitje is nog vrij. De naam van de jonge Braziliaan Gabriel Bortoleto werd enkele weken geleden voor het eerst genoemd, en nu lijkt hij op pole position te staan voor het zitje.

Bottas

Volgens Motorsport.com is Bortoleto momenteel de favoriet voor het zitje bij Audi/Sauber. Hij maakt nu nog onderdeel uit van de opleidingsploeg van McLaren, maar de Britse renstal lijkt een stap naar Audi niet tegen te houden. Audi-topman Mattia Binotto bevestigde in Monza dat Bortoleto op het lijstje stond, en zijn kansen lijken steeds groter te worden. Dit is slecht nieuws voor Valtteri Bottas, de Fin beschikt over een aflopend contract en hij aast ook op dit zitje.

Formule 2

Bortoleto heeft in de afgelopen jaren naam gemaakt in de internationale autosport. In 2023 werd hij kampioen in de Formule 3 en dit jaar rijdt hij voor het team van Invicta in de Formule 2. Hij is bezig met een zeer sterk seizoen en hij staat momenteel op de tweede plaats in het kampioenschap. Anderhalve week geleden schreef hij de hoofdrace in Monza op zijn naam, en daarmee maakte hij veel indruk.