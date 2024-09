Pérez ziet einde F1-carrière naderen: "Wil het niet te lang meer doen"

Sergio Pérez rijdt dit jaar alweer zijn veertiende seizoen in de Formule 1. De Mexicaan is inmiddels 34 en dus beginnen zijn jaren ook te tellen. De Red Bull-coureur geeft dan ook aan dat hij niet al te lang meer doorgaat, zeker met de huidige F1-kalender.

Sergio 'Checo' Pérez begon zijn F1-carrière bij het team van Sauber in 2011. Na twee jaar bij het Zwitserse team kwam de Mexicaan via McLaren (één jaar) en Force India/Racing Point (zeven jaar) in 2021 bij Red Bull Racing terecht, waar hij al bijna vier jaar de teamgenoot van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen is. De inmiddels 34-jarige coureur uit Guadalajara, die nu bijna veertien seizoenen actief is in de Formule 1, reed 273 Grands Prix, waarin hij zesmaal wist te winnen, 39 keer op het podium stond en 1629 punten wist te verzamelen.

Maar met zijn 34 jaar is de zesvoudig Grand Prix-winnaar een van de oudere coureurs in de koningsklasse van de autosport, en beginnen ook zijn jaren te tellen. Bovendien heeft Pérez samen met zijn vrouw twee jonge kinderen, die hij soms een lange tijd niet ziet door de uit 24 races bestaande F1-kalender. Heeft hij het daar soms moeilijk mee? "Het is zeker moeilijk, maar het is het waard. Ik heb mijn hele leven gevochten om hier te zijn", zo vertelt Perez in gesprek met The Times. "Ik weet dat ik aan het einde van mijn carrière kom, want ik wil het niet te lang meer doen. Er komt een moment, ik weet alleen niet wanneer, dat ik moet zeggen: 'Ik kan er niet meer mee leven om mijn gezin de hele tijd achter te laten'."

Afsluiten bij Red Bull

Wanneer hij gaat stoppen, dat is nog de vraag, maar een ding weet Pérez wel zeker: hij wil bij Red Bull afsluiten. "Ik wil mijn carrière hier beëindigen. Ik weet niet wanneer, maar het is een team dat me alles heeft gegeven en ik wil hen ook alles teruggeven. Voor het zover is, zijn we hopelijk in staat om nog een paar kampioenschappen te winnen."