Sergio Perez heeft dit seizoen een soort sabbatical. De Mexicaan vertrok eind vorig jaar bij Red Bull Racing, en verdween daarna uit de schijnwerpers. Hij denkt serieus na over een comeback, en stelt dat de deur op veel plaatsen openstaat voor hem.

Perez kende vorig jaar een rampzalig seizoen in de Formule 1 bij Red Bull. Zijn achterstand op zijn teamgenoot Max Verstappen was gigantisch en de resultaten werden elk weekend slechter. Vlak voor de kerstdagen werd duidelijk dat Perez dit jaar niet op de grid zou staan, maar voor 2026 is er nog niets uitgesloten. Er gaan geruchten rond over gesprekken met Cadillac, terwijl Perez ook opties zou hebben in de Formule E en het WEC.

Zes maanden

Voorlopig maakt Perez zich nog geen zorgen. Hij denkt rustig na over zijn opties, en wil zich nu nog niet te druk maken. In gesprek met Prodynamics legt hij het uit: "Ik heb zes maanden de tijd. Ik heb mezelf zes maanden gegeven om te kijken welke opties ik heb en om een beslissing te nemen over wat de volgende stap in zijn loopbaan is. De deur staat op veel plaatsen open voor me."

Perez heeft toekomst in eigen hand

Perez heeft de regie over de toekomst zelf in handen. Hij kan zelf beslissen of hij nog wil gaan racen, bij welk team dat is én in welke klasse dat is. Hij maakt zich er momenteel dan ook niet druk over: "Op dit moment heb ik zelf de kans om te beslissen wat ik met mijn loopbaan wil doen. Het is belangrijk wat er in de toekomst gaat gebeuren, dus ik wil mezelf de tijd en de ruimte geven om de beste beslissing te nemen."

Voor volgend jaar zijn er weinig zitjes beschikbaar in de Formule 1. De naam van Perez werd vooralsnog alleen genoemd bij Cadillac. De Amerikaanse renstal debuteert volgend jaar in de koningsklasse, en ze zijn op zoek naar een ervaren coureur.