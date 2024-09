Trotse Bearman verwacht zware invalbeurt in Bakoe

Het team van Haas maakte vandaag bekend dat Oliver Bearman in Bakoe de geschorste Kevin Magnussen zal vervangen. Het nieuws is geen verrassing, en Bearman heeft veel zin in deze kans. Hij denkt wel dat het lastig gaat worden, aangezien hij weinig voorbereidingstijd heeft gehad.

Magnussen pakte in Monza zijn twaalfde strafpunt en dat leverde hem een schorsing voor Bakoe op. Het team van Haas accepteerde de schorsing en ze trommelde Bearman op. De Brit is dit jaar de reservecoureur van het team en in 2025 staat hij voor hen op de grid. Het kwam dan ook voor niemand als een verrassing dat Bearman werd aangewezen als de vervanger van Magnussen.

Bearman heeft enorm veel zin in deze nieuwe kans in de Formule 1. Het wordt zijn tweede invalbeurt van het jaar na zijn Ferrari-race in Jeddah. In het persbericht van Haas spreekt Bearman zich verheugd uit: "Het is zeker een uitdaging om te gaan racen als reservecoureur, want ik heb een gelimiteerde voorbereidingstijd. Maar ik bevind me in de positie dat ik eerder al een race heb gereden voor Ferrari, dus ik kan gebruik maken van die ervaring. Ik heb dit seizoen vier trainingen gereden voor Haas, dus dat is ook waardevol voor de hele race in Bakoe. Het team is goed in vorm en ik ga mijn best doen om me zo goed mogelijk voor te bereiden. Het doel is om een solide weekend te hebben in Azerbeidzjan."