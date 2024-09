Helmut Marko hint op vertrek na 2026: "Ik ben niet meer de jongste"

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft nog een contract bij de Oostenrijkse renstal tot en met 2026, maar hint er nu zelf op dat hij daarna waarschijnlijk zal gaan stoppen.

Helmut Marko - ook wel Dr. Helmut Marko genoemd vanwege het doctoraat in de rechten dat hij behaalde in 1967 - kwam in 1999, nadat hij voor BRM en McLaren in de F1 had geracet en de 24 uur van Le Mans met Gijs van Lennep had gewonnen in een afstandsrecord, voor het eerst in aanraking met Red Bull. De Oostenrijkse energiedrankjesgigant doopte zijn team RSM Marko, dat in de F3 en F3000 racete, om tot het Red Bull Junior Team. Dat team werd geleid door Marko, die jonge coureurs selecteerde en vastlegde voor Red Bull. Zo herkende hij het talent bij coureurs als Carlos Sainz, Max Verstappen en Sebastian Vettel, die hun carrière voor een groot deel aan de Oostenrijker te danken hebben. Daarnaast werd hij vanaf 2005, toen Red Bull de F1 inging, ook adviseur van het team uit Milton Keynes, waarmee hij in twintig jaar alles wist te winnen wat er te winnen viel.

"Ik ben niet meer de jongste"

Vorig jaar waren er al geruchten dat Marko afscheid zou gaan nemen van Red Bull en met pensioen zou gaan, totdat de inmiddels 81-jarige adviseur zijn contract besloot te verlengen en zich tot en met 2026 aan Red Bull committeerde. Maar na 2026 kan dat afscheid er alsnog gaan komen. De Oostenrijker gaf eerder al aan dat hij goed moest nadenken over zijn toekomst en sorteert nu voor op een Red Bull-afscheid. Marko heeft daar een logische verklaring voor.

"Ik ben niet meer de jongste", verklaart Marko in de Inside Line F1 Podcast. "Mijn contract loopt tot en met 2026 en zolang ik fysiek en mentaal in staat ben om mijn werk uit te voeren, zal ik ervan genieten. Maar uiteraard zal ik meer en meer een stapje terugdoen en hopelijk kan ik een goede opvolger vinden."

Stabiele organisatie Red Bull brokkelt af

Na jaren van stabiliteit bij Red Bull Racing begint er nu toch steeds meer onzekerheid te ontstaan bij de renstal. Nadat Adrian Newey en Jonathan Wheatley het Red Bull-nest al verlieten, kwamen er ook steeds meer geruchten over drievoudig wereldkampioen Max Verstappen op gang. De Nederlander besloot om in 2025 te blijven, ook omdat Helmut Marko minimaal tot en met 2026 actief zou blijven bij het team.

Maar het is in de afgelopen maanden al veel gegaan over de band tussen Verstappen en Marko. Zo stond er onder meer ook een veelbesproken passage in het contract van de Nederlander, de zogenaamde Helmut Marko-clausule. De Verstappens en Marko gaven elkaar slim rugdekking met de bepaling dat de Red Bull-coureur zou mogen vertrekken als de Oostenrijkse topadviseur dat doet. Nu Red Bull al een matige vorm heeft, Verstappens vierde wereldtitel in gevaar lijkt te komen, het onzeker is hoe het met Red Bull de komende jaren zal gaan en Marko nu ook al voorsorteert op een eventueel vertrek, is het maar de vraag wat Verstappen zal besluiten om na 2025 te doen.