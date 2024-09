Marko hoopt op oplossingen en wijst Austin aan als mogelijk omslagpunt

Red Bull Racing kampt al een aantal races met balansproblemen, maar de Oostenrijkse renstal is met man en macht op zoek naar oplossingen, zegt adviseur Helmut Marko. Hij stipt de Grand Prix van Amerika aan als hét mogelijke omslagpunt.

Het is inmiddels alom bekend: Red Bull Racing startte het seizoen geweldig met in de eerste vijf races driemaal een 1-2-finish, acht podiumplaatsen en vier overwinningen, maar daarna gleed het team steeds verder af. De Oostenrijkse renstal werd bij- en ingehaald door de concurrentie en kreeg steeds meer problemen met de eigen RB20. Bij het team uit Milton Keynes zijn ze nu met man en macht op zoek naar oplossingen om de huidige balansproblemen aan te pakken, want zowel het constructeurs- als het rijderskampioenschap, waarin Red Bull en Max Verstappen nog steeds aan kop staan, staan flink onder druk.

Austin

Adviseur Helmut Marko sprak onlangs al zijn vertrouwen uit in zijn team, maar geeft in gesprek met OE24 aan dat de oplossingen nog zeker twee raceweekenden op zich zullen laten wachten. "De komende twee races op de stratencircuits in Baku en Singapore zijn wat dat betreft van weinig betekenis. Austin zal uitwijzen of we de ommekeer kunnen bewerkstelligen", aldus de 81-jarige Oostenrijker.

Bandentest

Op de dinsdag en woensdag na afloop van de Grand Prix van Italië werd er nog getest door een aantal teams tijdens de Pirelli-bandentest op het circuit van Monza. Zo zat George Russell achter het stuur bij Mercedes op de eerste dag, terwijl Oliver Bearman voor Ferrari in actie kwam op de tweede dag. Ook het team uit Oostenrijk naam deel aan deze test, en reservecoureur Liam Lawson zat op dinsdag in de Red Bull-bolide. Hij reed totaal 104 ronden over het circuit van Monza in de auto van het team uit Milton Keynes.

De Pirelli-bandentest biedt de Oostenrijke renstal ook de gelegenheid om de hudige problemen op te lossen en nieuwe dingen over de auto te ontdekken, waardoor ze zichzelf de kans kunnen geven om voor beide kampioenschappen te blijven vechten. "We hebben een bandentest met Liam Lawson in Monza en tegelijkertijd zullen onze mensen analyseren waar we moeten bijstellen", verklaart Marko. "We moeten het punt vinden waarop we een verkeerde afslag in de ontwikkeling hebben genomen. We hebben al enkele sluitende bevindingen. Nu moeten we de relevante technische wijzigingen snel doorvoeren zodat de auto weer de juiste balans heeft."