Alonso kritisch op Aston Martin: "Moeten de lat hoger leggen"

Fernando Alonso heeft zich kritisch uitgelaten over zijn eigen team. De Spanjaard kan accepteren dat hij en zijn team achter de vier topteams staan, maar het Britse team staat, zoals in Monza, soms ook achter teams als Williams en Haas. Daarom 'moet de lat hoger gelegd worden' volgens hem.

Aston Martin beleeft nog niet een seizoen om over naar huis te schrijven. Vorig seizoen eindigde het team uit Silverstone nog achtmaal op het podium, maar daar kan het team van Lawrence Stroll momenteel alleen maar van dromen. De Britse renstal was het op vier na snelste team in het eerste deel van het seizoen - tijdens de eerste zes races pakte het team 42 van de in totaal 74 verzamelde punten in 2024 - maar de upgrades van de AMR24 hebben tot nu toe niet de verwachte prestatieverbeteringen opgeleverd.

En ook in Monza ging het niet van een leien dakje. Alonso en Stroll kwalificeerden zich afgelopen weekend respectievelijk als 11e en 17e voor de GP van Italië en wisten tijdens de race ook geen punten te scoren. De tweevoudig wereldkampioen finishte als elfde, twee tienden achter Kevin Magnussen - die ook nog eens een straf van tien seconden had gekregen - en iets meer dan een seconde achter Williams-coureur Alexander Albon, die negende werd.

Alonso kritisch op Aston Martin

Alonso bekende na de race in Monza dat hij zich enigszins machteloos voelde om het beste uit een auto uit het middenveld te halen, maar hij wil absoluut geen genoegen nemen met een gevecht met de kleinere teams.

"Natuurlijk kunnen we niets doen", zei de 42-jarige coureur uit Oviedo tegenover Motorsport.com. "We zijn in handen van ons team en ik denk dat Lance en ikzelf elk weekend proberen het zo goed mogelijk te doen. We moeten geduld hebben. We moeten begrijpen dat het grote doel 2026 is. Maar tegelijkertijd denk ik dat we als team kunnen accepteren dat we niet in de top vier staan - het zijn topteams en ze liggen ver voor ons. Maar om nu achter Williams, achter Haas en achter RB te staan, denk ik dat we de lat een beetje hoger moeten leggen. We moeten beter worden."