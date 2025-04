Voormalig Top Gear-presentator Jeremy Clarkson heeft een idee om de Formule 1 nog leuker en interessanter te maken. Een tijd geleden schreef hij op zijn X-account dat er alleen nog maar circuits moeten komen waar inhalen makkelijk is. Fernando Alonso is het daar allesbehalve mee eens.

De Spanjaard zei tegen het Italiaanse Eurosport: "Haal die roze bril eens van je gezicht af. F1 is altijd al zo geweest." De Aston Martin-coureur is het dus zeker niet eens met Clarkson en vindt het prima zoals het nu is.

Spectaculairder

"Tegenwoordig zijn we constant op zoek naar spektakel, maar je moet weten hoe je F1 kunt waarderen voor wat het is. Er zijn andere grote categorieën waar je meer kunt inhalen, dichter op elkaar kunt racen en meer van wiel kunt wisselen. Formule 1 is zoals het is; je moet er zo van houden," voegde de inmiddels 43-jarige Alonso eraan toe.

De Spanjaard heeft wel zo zijn eigen idee van het interessanter maken van de Formule 1: "Minder media," zo grapte de tweevoudige wereldkampioen. De Spanjaard ziet het wel zitten dat de Formule 1 iets minder in de media verschijnt en de coureurs iets meer met rust laat.

Veel verplichtingen

Formule 1-coureurs hebben vandaag de dag veel verplichtingen na iedere sessie. Zo zegt Alonso: "Dit is nog steeds een sport en we hebben te veel persconferenties. Donderdag is een volledige persdag en vrijdag gaan we naar de fanzone en krijgen we nog meer vragen."

"We geven ook verklaringen na de tweede vrije training, wat verplicht is voor alle coureurs. Dan produceren we content voor onze socialmediaplatforms na de kwalificatie en de race." Fernando Alonso vindt dus dat hij té veel verplichtingen heeft als Formule 1-coureur: "Als je dit vermenigvuldigt met het aantal coureurs, teambazen en soortgelijke mensen, denk ik dat je kunt zeggen dat we te veel praten."