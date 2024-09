Vowles zegt sorry na Schumacher-uitspraken

Williams-teambaas James Vowles zorgde afgelopen weekend in Monza voor de nodige ophef. Hij legde uit waarom hij Mick Schumacher niet had uitgekozen als vervanger van Logan Sargeant, maar niet iedereen was blij met zijn woordkeuze. Vowles biedt nu zijn excuses aan.

In de week tussen Zandvoort en Monza nam het team van Williams afscheid van Logan Sargeant. De Britse renstal koos ervoor om Sargeant te vervangen door de jonge Franco Colapinto. Deze keuze was opvallend aangezien er ook werd gedacht aan grotere namen zoals Liam Lawson en Mick Schumacher. Vowles stelde echter dat hij niet voor Schumacher koos, omdat de Duitser niet 'speciaal' genoeg is.

Deze woordkeuze zorgde voor de nodige kritiek. Vowles heeft dat ook meegekregen en in Monza bood hij in gesprek met F1 TV zijn excuses aan: "Toen ik de krantenkoppen las kwam ik erachter dat het woord 'speciaal' werd gebruikt in de context van Mick. Ik wil graag verduidelijken wat ik daarmee bedoelde. Ik ben hier niet om Mick neer te praten. Mick maakt deel uit van een kampioensteam dat hem heeft aangewezen als reservecoureur. En daar is een goede reden voor, want hij is een extreem sterke kandidaat. En het woord 'speciaal'? Dat gebruik ik in de context van wereldkampioenen, zoals Ayrton Senna of Michael Schumacher. Het is duidelijk dat het dom is om dat te doen, want dat is waar ik hem mee vergelijk."