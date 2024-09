Alonso steunt geschorste Magnussen: "Hoort bij het racen!"

Kevin Magnussen kende een vervelend weekend in Monza. Hij reed een goede race, maar hij liep wel tegen een schorsing aan. De Deen is niet zo blij met de FIA, en hij krijgt veel bijval. Ook Fernando Alonso vraagt zich af of dit wel de juiste beslissing is. Hij is kritisch op de strafpunten.

Magnussen pakte in Monza zijn twaalfde strafpunt. Bij dit aantal wordt een coureur geschorst, en dat betekent dat Magnussen niet mag deelnemen aan de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Deense Haas-coureur reageerde geïrriteerd en hij kreeg veel bijval. Hij kreeg zijn strafpunten in Monza voor een incident met Pierre Gasly, maar de Franse Alpine-coureur vond de straf van Magnussen veel te zwaar.

Magnussen krijgt ook steun van Fernando Alonso. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen vindt het een beetje te ver gaan en hij spreekt zich uit bij de internationale media: "Ik heb het al vaker gezegd, maar strafpunten zijn er om gevaarlijk rijgedrag te bestraffen. Ze moeten alleen worden uitgedeeld wanneer je een gevaar vormt voor de sport of voor andere coureurs. Ik denk niet dat al zijn strafpunten onder die noemer vallen. Ik heb geen lijstje, maar hij weet dat hij is bestraft voor overtredingen in de pitlane, het overschrijden van de witte lijn, unsafe releases en ga zo maar door. Dat hoort gewoon bij het racen. Ik begrijp dat je er een tijdstraf voor kan krijgen, maar strafpunten gaan te ver."