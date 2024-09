"Marko ziet geen verband tussen huidige problemen en Horner-zaak"

Het team van Red Bull Racing is bezig met een lastige fase van het seizoen. Ze zijn ingehaald door de concurrentie en ze kampen met flinke balansproblemen. Volgens Helmut Marko staan deze problemen los van de interne onrust omtrent Christian Horner van eerder dit jaar.

Red Bull beleeft een onrustig jaar in de Formule 1. Begin dit jaar bevond teambaas Christian Horner zich in het middelpunt van de aandacht vanwege een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Horner werd vrijgesproken, maar de onrust verdween niet. Volgens sommigen heeft deze zaak er indirect voor gezorgd dat de huidige resultaten van het team zeer zwak zijn.

Horner

Red Bull-adviseur Helmut Marko is van mening dat er geen link is tussen beide situaties. Hij reageert ontkennend in een interview met zijn landgenoten van OE24: "Het is duidelijk dat zoiets niet helpt. Maar uiteindelijk heeft dat helemaal niets te maken met onze huidige problemen, dat heeft eerder te maken met het vertrek van belangrijke mensen. Als bepaalde mensen van baan willen veranderen en een goed aanbod willen krijgen of een kans zien, dan maken ze daar gebruik van."

2026

De tegenvallende resultaten en de rel rondom Christian Horner zorgden ervoor dat er ook geruchten rondgingen over de toekomst van Max Verstappen. Marko wil nog niet te veel naar de komende jaren kijken: "Volgend jaar rijdt Max gewoon voor Red Bull Racing." Marko wil niet zeggen of Verstappen ook in 2026 voor het team rijdt: "Dat is nog zo ver weg. Onze volledige focus ligt nu op het wereldkampioenschap van 2024."