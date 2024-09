'Newey maakt keuze en tekent bij Aston Martin'

Het begint er steeds meer op te lijken dat Adrian Newey een beslissing over zijn toekomst heeft genomen. De Britse topontwerper gaat vertrekken bij Red Bull en het lijkt er nu sterk op dat hij snel zal worden gepresenteerd door Aston Martin. De Britse renstal lijkt zijn nieuwe werkgever te worden.

Newey werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met veel teams. Hij kondigde begin dit jaar zijn vertrek aan, en hij deed rustig aan met het nemen van een beslissing over zijn toekomst. Onder meer Ferrari, Williams en Alpine toonden interesse in de diensten van Newey, maar zijn keuze lijkt op een ander team te zijn gevallen. In de afgelopen maanden ging het immers vooral over Aston Martin.

In de zomermaanden meldden Italiaanse media al dat Newey een contract ging tekenen bij Aston Martin. Deze geruchten leken echter iets te voorbarig te zijn nadat ook Alpine interesse toonde in de Brit. Vandaag melden onder meer PlanetF1 en de Daily Mail dat Newey een krabbel gaat zetten onder een contract bij Aston Martin. Het is de verwachting dat Newey in de komende dagen zijn contract gaat ondertekenen. Volgens PlanetF1 gaat Newey een driejarig contract onderdelen en dat kan hem ongeveer 100 miljoen dollar gaan opleveren. Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll stelde vandaag al dat hij alles op alles zet om Newey aan te trekken.