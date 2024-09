Aston Martin bevestigt jacht op handtekening Newey

Adrian Newey wordt al weken in verband gebracht met het team van Aston Martin. De Britse topontwerper is op zoek naar een nieuwe werkgever en meerdere teams azen op zijn handtekening. Lawrence Stroll geeft nu toe dat Aston Martin er alles aan doet om Newey binnen te halen.

Newey is bezig met zijn laatste maanden bij Red Bull Racing. Zijn focus ligt niet meer op het Formule 1-project en het is geen geheim dat meerdere teams hem graag binnenboord willen halen. Tijdens de zomerstop gingen er hardnekkige geruchten rond over een overstap naar Aston Martin. De Britse renstal zou al geruime tijd op Newey azen en het is geen geheim dat ze torenhoge ambities hebben. Newey zou perfect in dat plaatje passen.

Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll maakt er nu geen geheim meer van dat hij Newey wil binnenhalen. De steenrijke Canadees stelt in een interview met Bloomberg dat Aston Martin er alles aan doet om Newey te contracteren: "Adrian is overduidelijk het meest getalenteerde individu in de Formule 1 als je kijkt naar zijn trackrecord en zijn geschiedenis. Ik zou het fantastisch vinden als Adrian bij ons team komt werken en ik denk dat elk Formule 1-team er zo over zou denken." Gevraagd of Aston Martin alles op alles aan het zetten is voor Newey, antwoord Stroll bevestigend: "Daar kan je zeker vanuit gaan."