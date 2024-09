Marko ontkent dat vertrek Newey invloed heeft op prestaties

Het team van Red Bull Racing is flink teruggevallen. Ze heersen niet langer in de Formule 1, en de concurrentie is momenteel veel sneller. De problemen bij Red Bull zijn groot, maar volgens Helmut Marko heeft dat niets te maken met het vertrek van Adrian Newey.

Red Bull heeft het momenteel zeer zwaar in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal kan niet meer meevechten om de zeges en McLaren, Mercedes en Ferrari zijn nu sneller. In Monza hadden Max Verstappen en Sergio Perez een grote achterstand op de andere drie topteams. Het zorgde voor frustratie en Red Bull kampt met veel problemen. De Oostenrijkse renstal heeft vooral veel last van balansproblemen.

Fans vragen zich af wat er aan de hand is. Veel mensen wijze naar het vertrek van topontwerper Adrian Newey. Teamadviseur Helmut Marko begrijpt het, maar volgens hem steekt de situatie anders in elkaar. In zijn column voor Speedweek spreekt Marko zich uit: "Natuurlijk denken de fans dat onze terugval iets te maken heeft met het vertrek van Adrian Newey. Dat is echter niet waar. Newey is al sinds het voorjaar niet meer betrokken bij het ontwikkelen van de auto. Wat we natuurlijk niet kunnen ontkennen, is dat Newey Newey is. Hij is een man met ongelooflijk veel ervaring en hij heeft zich altijd kunnen onderscheiden. Ons probleem ligt ergens anders. De voorbeelden van Mercedes en, in mindere mate, Ferrari hebben laten zien hoe lastig teams het vinden om met deze auto's om te gaan."