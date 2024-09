Komatsu accepteert schorsing 'agressieve' Magnussen

Kevin Magnussen pakte afgelopen weekend in Monza zijn twaalfde strafpunt op zijn superlicentie. De Deense Haas-coureur is hierdoor geschorst voor de komende race. Ayao Komatsu geeft toe dat Magnussen soms een beetje te agressief is geweest dit seizoen.

Magnussen speelt al het hele seizoen met vuur. Al vroeg in het seizoen bereikte hij de gevarenzone met zijn strafpunten. Bij twaalf strafpunten wordt een coureur geschorst, en Magnussen behaalde dit aantal in Monza door een foutje in een duel met Pierre Gasly. Magnussen is de eerste Formule 1-coureur die wordt geschorst volgens het strafpuntensysteem. De FIA heeft zijn superlicentie ingetrokken voor de aanstaande Grand Prix van Azerbeidzjan.

Magnussen reed een goede race in Monza. Hij finishte in de punten, maar hij kreeg wel een tijdstraf van tien seconden voor het incident met Gasly. Na afloop bleek dat dit hem ook twee strafpunten opleverde. Haas-teambaas Ayao Komatsu reageerde na afloop van de Italiaanse Grand Prix bij RaceFans op de schorsing van Magnussen: "Kevin racet hard, hij racet agressief en in sommige gevallen kreeg hij een straf omdat hij misschien iets te agressief was. Dit keer was hij hard zijn best aan het doen, verremde hij zich en daardoor belandde Gasly naast de baan. Hiervoor kreeg hij een schorsing, en dat accepteer ik." Komatsu stelde ook dat Magnussen na zijn schorsing gewoon weer plaats zal nemen in de Haas.