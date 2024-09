Magnussen snapt schorsing niet: "Wat is de logica?"

Kevin Magnussen kende een frustrerende middag in Monza. Hij pakte een WK-puntje, maar hij kreeg ook twee strafpunten voor een incident met Pierre Gasly. Het levert hem een schorsing op en Magnussen is kwaad. Hij begrijpt niet waarom hij deze strafpunten heeft gekregen.

Magnussen verzamelde dit jaar strafpunten alsof het Pokémonkaartjes zijn. De Deense Haas-coureur reed al maanden rond in de gevarenzone, maar zijn incident met Pierre Gasly in de Italiaanse Grand Prix leverde hem uiteindelijk zijn laatste twee strafpunten op. De FIA bevestigde zijn schorsing en ze hebben zijn superlicentie ingetrokken voor de Azerbeidzjaanse Grand Prix in Bakoe.

Frustratie

Magnussen kan zich niet vinden in zijn straf. De Deense Haas-coureur is kwaad en deelde na afloop zijn emoties met de internationale media: "Ik ben gefrustreerd over de straf, ik begrijp er helemaal niets van. Ik ben in de war. Pierre en ik waren hard aan het racen in bocht 4 en we hadden licht contact. Hierdoor misten we de bocht, we kwamen weer terug op de baan en er was geen schade aan de auto's. Het had dus geen gevolg voor onze races."

Hülkenberg

Magnussen vindt het vreemd dat hij elke keer een straf krijgt. Hij wijst naar een incident in de openingsfase van de race waarbij zijn teamgenoot Nico Hülkenberg werd benadeeld: "Ik krijg een tijdstraf van tien seconden, maar in de eerste ronde, waar Ricciardo met 300 kilometer per uur Nico op het gras zette, vernielde hij Nico's race en dat had enorme gevolgen. Hij kreeg een tijdstraf van vijf seconden. Waar is de logica? Ik snap het niet, maar ik kom terug in Singapore met nul strafpunten."