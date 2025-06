Imola geeft niet op en zet in op comeback op F1-kalender

De kalender voor het Formule 1-seizoen van 2026 is bekendgemaakt. Imola maakt daar geen onderdeel meer vanuit. Afgelopen editie was voorlopig de laatste editie van de Grand Prix van Emilia-Romagna. De gemeente van Imola treurt.

Dinsdagochtend kwam de Formule 1 naar buiten met de definitieve kalender. De Grand Prix van Emilia-Romagna wordt vervangen door een nieuwe Grand Prix in de straten van Madrid.

Statement

De gemeente Imola heeft samen met de regio Emilia-Romagna een statement naar buiten gebracht over het nieuws dat Imola niet meer op de F1-kalender staat. Het bericht begint met: "De voorlopige kalender van de Formule 1 voor 2026 is bekendgemaakt".

"Imola komt daar niet in voor. Het betreft nieuws waarvan we op de hoogte waren en dat begrijpelijkerwijs vragen, teleurstelling en bitterheid oproept, omdat onze regio de afgelopen jaren heeft bewezen een buitengewoon evenement met recordaantallen bezoekers te kunnen organiseren."

Niet opgeven

Ze willen echter niet opgeven: "De Grand Prix in Imola was een van de meest geliefde en gewaardeerde races onder fans en coureurs, zoals ook bleek in de dagen na het evenement. Het unieke karakter was duidelijk: het combineren van de race op het circuit met de charme van de omgeving, te beginnen met een historisch centrum dat je helemaal kunt beleven. We willen echter heel duidelijk zijn: dit nieuws betekent absoluut niet het einde."

"We zijn ons altijd bewust geweest van de complexiteit van de dynamiek rond de kalender, die vanaf het begin ingewikkeld was. Het contract dat in 2021 werd ondertekend, en dat destijds door velen als onhaalbaar werd beschouwd, voorzag in een stabiele terugkeer van de Grand Prix in Imola tot en met 2025. Als regio Emilia-Romagna en gemeente Imola, twee van de initiatiefnemers, hebben we alles gedaan wat in ons vermogen lag. We hebben herhaaldelijk het belang en de strategische betekenis van deze kwestie benadrukt bij alle betrokken partijen, met transparantie, duidelijkheid en volledige bereidheid tot samenwerking."

Afgelast

In 2023 werd de Grand Prix van Emilia-Romagna niet gereden vanwege een zware overstroming die de regio trof. De regio vindt dat een reden om de race volgend seizoen in te halen: "De regio Emilia-Romagna, de gemeente Imola en het territoriale consortium Con. Ami hebben al meer dan een jaar geleden de beschikbaarheid bevestigd en de nodige middelen voor 2026 in de begroting opgenomen, zoals gevraagd door de andere institutionele en sportieve partners. Dit naar aanleiding van de toezegging om de editie van 2023, die vanwege de dramatische overstromingen werd geannuleerd, in te halen."

"Wanneer deze regio een verbintenis aangaat, zijn we gewend dat het wordt nagekomen en staan we klaar wanneer het nodig is, zoals in 2020. Imola stelde zich toen, in een verlamde wereld door de coronapandemie, beschikbaar om de Formule 1 in moeilijkheden te ontvangen. Dit is niet het moment voor beschuldigingen, noch voor berusting. Nu is het moment voor iedereen om zijn verantwoordelijkheid te nemen en opnieuw na te denken over een terugkeer op de kalender. Daarom hebben we al op 26 mei de regering en de sportautoriteiten gevraagd om een institutionele tafel te openen om de voorwaarden, de wijze van ondersteuning en de samenwerking om de Grand Prix naar Imola terug te brengen, nauwkeurig te definiëren."